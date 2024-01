Curtis e Chiomenti nell’acquisizione di Openjobmetis da parte di Groupe Crit

Italo De Santis, Maria Carmela Falcone, Daniela Della Rosa e Giovanni Sagramoso

Groupe Crit, realtà quotata su Euronext Paris e leader nel settore del lavoro temporaneo e dei servizi aeroportuali in Francia, ha sottoscritto due memoranda of understanding con i principali azionisti per l’acquisto, diretto e indiretto, di una partecipazione complessivamente di controllo nel capitale azionario di Openjobmetis, sesto player italiano del settore temporary job, con una rete nazionale di 150 agenzie, le cui azioni sono quotate su Euronext STAR Milan.

Qualora l’acquisizione delle partecipazioni fosse perfezionata, subordinatamente all’esito positivo delle due diligence, Groupe Crit promuoverebbe un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle residue azioni di Openjobmetis finalizzata al delisting.

L’annuncio dell’accordo rappresenta un passo significativo per il gruppo francese, che così consolida la propria presenza in Europa; la transazione porterà il fatturato annuo di Groupe Crit oltre i 3,3 miliardi di euro.

Nell’ambito degli accordi è prevista la conferma dell’attuale management di Openjobmetis per il triennio 2024-2026.

Curtis ha curato gli aspetti Capital Market e Corporate e dell’acquisizione con un team guidato dai Partners Giovanni Sagramoso e Daniela Della Rosa, coadiuvati dal senior associate Alberto Anelli, e dagli associate Carlo Maria Tealdo e Maria Elena Sarvia. Il Counsel Marco Guilizzoni è stato coinvolto per i profili labour.

CC & Soci, boutique finanziaria fondata da Claudio Costamagna, con un team composto da Sara Polatti (Director) e Alessandro Caselli (associate), ha assistito gli azionisti cedenti per gli aspetti finanziari dell’operazione.