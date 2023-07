D lgs n. 24/23, nuova disciplina del whistleblowing - Il 25 settembre a Roma l'evento promosso da ANF

Implicazioni in tema di privacy; tutela del denunciante; rapporti di lavoro; contrasto all'illegalità, danno erariale









Si terrà il prossimo 25 settembre dalle 14,00 alle 17,00 il seminario dal titolo

" D. LGS N. 24/23, NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING. Implicazioni in tema di privacy; tutela del denunciante; rapporti di lavoro; contrasto all'illegalità, danno erariale " organizzato da A.N. F. Roma.



L'evento, libero e gratuito, si svolgerà in presenza a Roma presso la sede dell'OCF - Sala Antonio Rosa, in Via Valadier n. 42 e in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM.



Durante il seminario si discuterà del Decreto Legislativo n. 24/2023. Dal danno erariale alle implicazioni in ambito privacy; dall'onere della prova rinforzata, alle conseguenze correlate alla nullità degli atti; dalla tutela del denunciante alle misure di protezione e relativa attivazione. Si farà infine il punto sui possibili reati alla luce e delle novità legislative.



Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell'iscrizione. Sono stati richiesti n. 3 crediti formativi ordinari.



Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA