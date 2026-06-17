Michela D’Avino

De Berti Jacchia annuncia l’ingresso di Michela D’Avino in qualità di partner del team Arbitrati Internazionali.

Con oltre vent’anni di esperienza, in larga parte dedicata all’arbitrato internazionale, sia istituzionale che ad hoc, Michela D’Avino entra nello studio dopo un lungo percorso professionale in un primario studio legale italiano, dove ha fatto parte dell’International Arbitration Focus Team e dello Shipping, Transport & Logistics Focus Team.

Nel corso della sua carriera ha assistito clienti italiani e internazionali nella gestione di controversie cross-border complesse, seguendo tutte le fasi della risoluzione delle stesse sin dalla definizione della strategia pre-contenziosa. La sua attività arbitrale si concentra in particolare su controversie post-M&A, progetti di costruzione e infrastrutturali e contratti commerciali internazionali.

Assiste clienti attivi in diversi settori industriali, tra cui energia e infrastrutture, servizi, fashion e luxury, e ha maturato una significativa esperienza negli arbitrati che coinvolgono l’area MENA, uno dei principali ambiti di specializzazione della sua pratica.

Dal 2022 è inclusa nel pool di professionisti selezionati dalla Commissione Europea come idonei alla nomina in qualità di arbitro nelle controversie bilaterali ai sensi degli accordi commerciali dell’Unione Europea con Paesi terzi. Ha inoltre consolidato il proprio profilo internazionale attraverso un periodo di secondment presso Cravath, Swaine & Moore a New York e Londra.

«L’arrivo di Michela rappresenta un importante rafforzamento della nostra practice di Arbitrato Internazionale. La sua esperienza negli arbitrati internazionali, unita alla profonda conoscenza di mercati e settori strategici, contribuirà ad ampliare ulteriormente le competenze del team e la nostra capacità di assistere i clienti nelle dispute più complesse a livello internazionale», commenta Michelangelo Cicogna, partner e responsabile della practice Arbitrato Internazionale di De Berti Jacchia.