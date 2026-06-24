Maurizio Delfino

Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP è lieto di annunciare la propria sponsorizzazione dello Stanford International Alumni Weekend 2026 (SIAW 2026), che si terrà a Firenze dal 26 al 28 giugno 2026 e che riunirà alumni, studenti, docenti e amici della Stanford University provenienti da tutto il mondo. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi dell’innovazione, della leadership, della tecnologia, delle politiche pubbliche e della cultura contemporanea, oltre a costituire un momento privilegiato di networking internazionale.

Organizzato nella città che da decenni ospita uno dei più importanti programmi internazionali della Stanford University, il weekend prevede sessioni di approfondimento, keynote speech, incontri con accademici e leader di settore, nonché eventi culturali e occasioni di dialogo tra professionisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni.

Attraverso questa sponsorizzazione, Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP conferma il proprio impegno a favore della diffusione della conoscenza, dell’eccellenza accademica e della costruzione di relazioni tra il mondo universitario e quello delle professioni, elementi fondamentali per affrontare le sfide poste dalla trasformazione economica e tecnologica globale.

Maurizio Delfino (in foto) ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere un’iniziativa che rappresenta al meglio i valori dell’eccellenza accademica, dell’apertura internazionale e del dialogo interdisciplinare. Le università svolgono un ruolo essenziale nella formazione delle future classi dirigenti e nella promozione dell’innovazione, mentre le associazioni di alumni sono un ponte prezioso tra il mondo della ricerca, delle istituzioni e delle professioni. La Stanford University rappresenta uno dei più autorevoli esempi di questa capacità di creare comunità globali fondate sulla condivisione della conoscenza e sulla collaborazione tra generazioni diverse. Per questo motivo abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di affiancare lo Stanford International Alumni Weekend di Firenze.”

La partecipazione all’evento si inserisce nella più ampia strategia dello studio volta a promuovere il confronto tra università, imprese, investitori e professionisti, favorendo la circolazione di idee e competenze in un contesto sempre più internazionale.