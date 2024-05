Deloitte al fianco di Munters nell’acquisizione di Airprotech Srl

Giorgio Orlandini, Chiara Venditti

Deloitte ha assistito Munters, leader globale nelle soluzioni energetiche efficienti per il trattamento dell’aria e per il clima quotato sulla Nasdaq di Stoccolma, nell’acquisizione di Airprotech Srl, un importante produttore italiano di sistemi di abbattimento dei Composti Organici Volatili (VOC).

Deloitte ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Luca Zesi, Tommaso Noseda e Alberto Marzano per gli aspetti relativi alla financial due diligence mentre dal partner Giorgio Orlandini e dal director Francesco Maria Paggini per gli aspetti fiscali.

ADVANT Nctm ha assistito Munters Group per gli aspetti legali relativi all’operazione di acquisizione con un team composto, quanto ai profili M&A dal partner Mario Giambo e dalla managing associate Chiara Venditti, con il supporto dell’associate Giuseppe Nasello, per i profili EHS dalla partner Francesca Bonino, e per gli aspetti giuslavoristici dalla counsel Francesca Pittau, con la managing associate Milena Gryszkiewicz.