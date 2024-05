Deloitte Legal cresce nell’Energy con l’ingresso di Magda Serriello, nuova Of Counsel

Magda Serriello

Deloitte Legal annuncia l’ingresso di Magda Serriello (nella foto) nel ruolo di Of Counsel nel dipartimento di Corporate M&A della sede di Roma. Serriello vanta una significativa e consolidata esperienza nel settore dell’energia, delle risorse naturali e delle infrastrutture prestando assistenza a primari operatori di mercato, banche e investitori, italiani ed esteri, in operazioni straordinarie complesse sia societarie sia finanziarie. Presta inoltre assistenza in operazioni di project financing occupandosi sia degli aspetti finanziari sia della contrattualistica di settore.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Magda nel nostro Studio. Il suo ingresso nella sede di Roma», dichiara Barbara Pontecorvo, responsabile della sede di Roma, «dimostra la crescente capacità dello Studio di attrarre i migliori talenti del mercato legale, interessati a giocare un ruolo primario nel processo di trasformazione della professione attualmente in atto. L’ingresso di Serriello segna un ulteriore importante rafforzamento dello Studio in ambito M&A e un consolidamento della sede di Roma».

Giorgio Mariani, Partner e Head of Corporate M&A Deloitte Legal, sottolinea che l’ingresso di Magda Serriello «rappresenta un prestigioso e ulteriore rafforzamento del nostro Studio, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare sia il dipartimento di Corporate M&A della sede di Roma che il sector dell’Energy, guidato da Filippo Manaresi, Of Counsel ed Head of Energy di Deloitte Legal, e di prestare la migliore assistenza ai clienti su tutto il territorio».