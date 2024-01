Dentons e Green Horse Legal Advisory nella compravendita di un portafoglio di 10 impianti fotovoltaici in esercizio

Luigi Costa, Ginevra Biadico, Marcello Montresor, Celeste Mellone

Lo studio legale Dentons ha assistito Tages Capital SGR (Tages), quale società di gestione del fondo infrastrutturale Tages Helios Net Zero, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bluefield Sole Ita S.r.l. (Sole Ita), da parte di Sole Solar Limited (Sole Ltd), assistita da Green Horse Legal Advisory.

L’operazione è avvenuta a seguito di un processo d’asta competitiva che ha visto la cessione delle quote di Sole Ita da parte di Sole Ltd, società di Bluefield, gruppo specialista nel settore delle rinnovabili con una piattaforma che spazia dagli investimenti end-to-end alla gestione degli asset e dallo sviluppo ai servizi tecnici in tutto lo spettro delle infrastrutture delle energie rinnovabili.

Sole Ita, tramite le sue partecipate Puglia Solar Portfolio 1, Puglia Solar Portfolio 2 e Puglia Solar Portfolio 3, detiene un portafoglio di 10 impianti fotovoltaici operativi nella regione Puglia. Con questo investimento, Tages attraverso i propri fondi si conferma come il secondo operatore fotovoltaico in Italia, con oltre 316 impianti e più di 732 MW installati e in esercizio.

Dentons ha assistito Tages in tutte le fasi dell’operazione, dalla partecipazione all’asta alla negoziazione di tutta la documentazione contrattuale, dalla due diligence legale al perfezionamento del change of control, con un team guidato da Luigi Costa, partner e head of Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dall’associate Silvia Lazzati e dalla trainee Alice Bixio.

Tages si è avvalsa inoltre dell'assistenza del suo Head of Legal Affairs Marcello Ciampi.

Tages si è avvalsa inoltre dell’assistenza del suo Head of Legal Affairs Marcello Ciampi.

Il team di Green Horse Legal Advisory che ha assistito Sole Solar Limited e Bluefield è stato guidato da Carlo Montella, managing partner, e da Marcello Montresor, counsel, che – nell’ambito del processo competitivo di vendita lanciato da Bluefield – ha curato la predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale e i profili M&A in relazione ai vari bidders coinvolti insieme alla junior associate Francesca Palma, oltreché da Celeste Mellone, partner, che ha curato i profili di diritto amministrativo e le attività di due diligence legale insieme a Chiara Amitrano, junior associate, e da Teresa Florio, associate, Ugo Marchionne, associate, e Marco Balzano, junior associate, che hanno curato i profili relativi al change of control.

Green Horse ha affiancato un team interno di Bluefield guidato da Alberto Paturzo e composto altresì da Francesco Girardi, Nunzia Pignataro e Manuel Ortiz Olave.