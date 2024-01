Detenuti al 41-bis, possibili colloqui senza vetro divisorio anche con i figli minori ultra dodicenni

La presenza del vetro divisorio nei colloqui con i familiari ultra dodicenni previsto dalla circolare del Dap del 2 ottobre 2017 (3676/6126) per i detenuti al 41-bis non può considerarsi come un obbligo di legge. La norma infatti si limita a prescrivere che i colloqui, nel numero di uno al mese, si svolgano “in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti”. E per quanto il vetro sia un mezzo “altamente idoneo alla scopo”, non è imposto dalla norma primaria che non ne fa alcuna menzione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi