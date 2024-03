Dettato un decalogo che chiarisce tutte le modalità di copia dei device

Prova penale - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto - Sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici - Estrazione di copia integrale dei dati contenuti - Trattenimento oltre il tempo necessario all’estrazione dei dati pertinenti al reato per cui si procede - Illegittimità - Ragioni.



In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto).