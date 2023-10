Di Tanno associati con Kryalos SGR nel lancio di un nuovo fondo dedicato a investimenti in immobili ad uso logistico

Roberto Della Vecchia e Emanuele Marrocco









Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR in relazione al lancio del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano chiuso immobiliare riservato denominato “Thunder IV” e all’esecuzione del relativo primo investimento.



Il Fondo, costituito a giugno 2023, è sottoscritto da fondi riconducibili a Blackstone ed è dedicato alla logistica tradizionale. In particolare, Thunder IV ha recentemente avviato la propria operatività finalizzando l’acquisto di due asset logistici siti nelle province di Parma e di Brescia per un totale di 50.000 mq.



Kryalos SGR è stata assistita dallo Studio Di Tanno Associati per tutti gli aspetti regolamentari e societari relativi all’istituzione del Fondo e all’esecuzione dell’operazione di investimento iniziale, con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dall’associate Beatrice Alleruzzo.