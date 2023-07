Di Tanno Associati con Kryalos SGR nel lancio di un nuovo fondo dedicato a investimenti in immobili ad uso uffici

Roberto Della Vecchia









Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR in relazione al lancio di un nuovo fondo di investimento alternativo (FIA) italiano chiuso immobiliare riservato con profilo di rischio/rendimento Core+ e nell'esecuzione del relativo primo investimento.



In particolare, il nuovo Fondo di Kryalos ha acquisito l'asset direzionale di Piazza degli Affari 2, immobile storico situato nel cuore del distretto finanziario milanese accanto alla sede di Borsa Italiana. Il prestigioso edificio - che si sviluppa su circa 12.000 mq distribuiti su 8 livelli ad uso uffici - è interamente locato a conduttori di elevato standing ed è certificato BREEAM In-Use "Very Good".



Kryalos SGR è stata assistita da Di Tanno Associati per tutti gli aspetti regolamentari e societari relativi all'istituzione del Fondo e all'esecuzione dell'operazione di investimento iniziale, con un team composto dal socio responsabile dell'area legale Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dalla senior associate Jenny Frigo.