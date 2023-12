Di Tanno Associati con Kryalos SGR nel lancio di un nuovo fondo sottoscritto da Hayfin Capital Management LLP e specializzato nel settore retail

Roberto Della Vecchia, Emanuele Marrocco

Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR in relazione al lancio del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano chiuso immobiliare riservato denominato “Arcimboldo” e all’esecuzione del suo primo investimento.



Il fondo, che prevede l’investimento in immobili ad uso retail ed è sottoscritto da fondi riconducibili a Hayfin Capital Management LLP, ha recentemente perfezionato la propria prima operazione di investimento.



In particolare, l’investimento ha avuto ad oggetto il Bicocca Village, un importante polo retail & leisure inserito nel tessuto della città di Milano, sito all’angolo tra viale Sarca e via delle Chiese, nel cuore del quartiere Bicocca da cui prende anche il nome.



Il complesso immobiliare, avente una GLA complessiva di 41.775 mq, è attualmente locato a circa 60 conduttori ed è composto da due porzioni distinte, l’entertainment center a cui si è aggiunto nel 2012 il “Bicocca Gate”.



Kryalos SGR è stata assistita da Di Tanno Associati per tutti gli aspetti regolamentari e societari relativi all’istituzione del fondo e all’esecuzione dell’operazione di investimento, con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dagli associate Giuseppe Spataro e Beatrice Alleruzzo.