Di Tanno associati partner di Elite, l’iniziativa nata per supportare la crescita delle PMI Italiane

Di Tanno Associati entra nel network ELITE, l’ecosistema sviluppato da Gruppo Euronext, rivolto alle aziende con un modello di business solido e interessate ad accelerare il proprio percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo.

ELITE consente alle imprese di sviluppare nuove competenze, entrare a conoscenza di tutti gli strumenti disponibili per consolidare i propri piani di sviluppo e ampliare le relazioni con altre aziende e con il mondo dell’advisory. Di Tanno Associati è stato accreditato quale Partner di Lounge CDP-ELITE, l’iniziativa sviluppata da ELITE con Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Il network dei Partner - di cui entra a far parte lo Studio - riunisce tra le più importanti istituzioni bancarie, società di advisory e revisione contabile e studi legali che collaborano con ELITE per supportare e far crescere le imprese italiane in ogni fase del loro ciclo di vita.