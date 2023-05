Diminuisce la durata dei processi sia nel settore civile sia nel penale di Giovanni Negri









Prosegue, nel secondo semestre 2022, la riduzione nella durata dei processi civili e penali, quando ancora le riforme dei Codici di procedura non hanno avuto modo di far sentire i loro effetti. Nella relazione semestrale del ministero della Giustizia, per verificare la distanza dagli obiettivi concordati con l’Europa in sede di Pnrr, viene confermato il trend di riduzione dei primi sei mesi dell’anno scorso: rispetto ai valori del 2019, la durata dei processi è diminuita dell’11,8% nel settore civile...