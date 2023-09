DIRITTO ALLO STUDIO E DSA

Avrà luogo il prossimo 9 ottobre dalle 17,00 alle 19,00 il convegno dal titolo "DIRITTO ALLO STUDIO E DSA" organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE Roma in collaborazione con FIDU- Federazione Italiana Diritti Umani.

L'evento, libero e gratuito, si svolgerà a Roma presso la Sala Monsignor Luigi Di Liegro - Palazzo Valentini – in Via IV Novembre n. 119/A



Durante il convegno si affronterà il tema dei disturbi dell'apprendimento. Si partirà dalle motivazioni del dicente, con riferimento alla normativa, al diritto allo studio, alle buone prassi a scuola e all'Università. Si discuterà quindi delle linee guida della Leggi n. 170/2010 e n. 139/2021, con particolare riferimento alle pari opportunità dei candidati DSA all'esame di Avvocato. Avrà spazio anche il racconto di un'esperienza personale.



Per partecipare al convegno è necessario iscriversi inviando un'email a anfroma@gmail.com



Sono stati riconosciuti i n. 2 crediti formativi ordinari da A.N.F. Nazionale.



