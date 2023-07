DLA Piper e Ashurst nel finanziamento del nuovo hotel Nolinski di Venezia

Giuseppe Mele e Luca Maria Chieffo









DLA Piper e Ashurst hanno assistito, rispettivamente, Marzo Hotel S.r.l., in qualità di borrower, e Deutsche Bank, in qualità di arranger e lender, nell'operazione di finanziamento ipotecario per oltre 68 milioni avente ad oggetto uno storico complesso immobiliare, con destinazione alberghiera e retail per superfice complessiva di quasi 5 mila metri quadrati, già sede della Camera di Commercio di Venezia.



L'immobile, successivamente all'acquisizione nel 2018 da parte di Marzo Hotel S.r.l., è stato oggetto di conversione e ristrutturazione, con la recentissima inaugurazione del "Nolinski Venezia", hotel a cinque stelle del brand appartenente a Evok Collection. Marzo Hotel S.r.l. e la stessa Evok Collection fanno capo a Zaka Investments, società di investimento francese.



Il team multidisciplinare di DLA Piper è stato guidato e coordinato dal partner Giuseppe Mele (nella foto a sinistra), coadiuvato dagli avvocati Gianfranco Giorgio, Ivano Sproviero e Costanza Dejana per i profili finance con la partner Carmen Chierchia e l'avvocato Mario Romano per gli aspetti real estate e la partner Carlotta Benigni per i profili fiscali.



Ashurst ha assistito Deutsche Bank in tutti gli aspetti legali e fiscali connessi al finanziamento e all'attività di due diligence; il team di lavoro, internazionale e multidisciplinare, è stato coordinato, dalla sede di Milano, dal socio Mario Lisanti, coadiuvato dal counsel Luca Maria Chieffo (nella foto a destra), l'associate Beatrice Melito e il trainee Andrea Scarfone, per gli aspetti finanziari; il socio Andrea Caputo e l'associate Matteo Sortino, per gli aspetti immobiliari e l'attività di due diligence; e il socio Michele Milanese e l'associate Federico Squarcia, per gli aspetti fiscali.