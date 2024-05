DLA Piper ha promosso 63 nuovi partner in 37 sedi distribuite in 18 Paesi A livello globale, il Litigation si è distinto per il maggior numero di nuovi partner, con 16 promozioni. Seguono il Corporate con 13, il Finance, Projects and Restructuring con 11 e l’Intellectual Property and Technology con 10. L’Employment e il Real Estate hanno ciascuno accolto quattro nuovi partner, mentre il Tax e il Regulatory & Government Affairs hanno visto due promozioni ciascuno. Il Pro Bono ha inserito un nuovo partner.