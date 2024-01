È legge il Ddl contro le “ecoproteste”, stretta sulle sanzioni

La Camera ha approvato in via definitiva con 138 sì il disegno di legge di iniziativa governativa che introduce sanzioni più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. Il provvedimento, che ha come primo firmatario il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, era già stato approvato dal Senato l’11 luglio.

Molto critica l’opposizione che attacca: “Criminalizzazione del dissenso”. Secca la replica del Ministro: “È bene che non paghino più gli italiani ma chi danneggia”.

Il testo di legge si compone di quattro articoli. Nel dettaglio i commi 1 e 2 dell’articolo 1 puniscono rispettivamente: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico. Sono fatte salve (“Ferme”) le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.

Il Ddl governativo, si legge in una nota del “Servizio studi”, sembra introdurre quindi un “doppio binario” sanzionatorio, per il quale per un medesimo fatto è prevista l’applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative.

Il comma 3 prevede che l’organo competente a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e irrogate le sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. La disposizione inoltre precisa che il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5).

I proventi delle sanzioni verranno riassegnati al Ministero della cultura per il ripristino dei beni.

L’articolo 2 modifica l’articolo 518-duodecies c.p. al fine di circoscrivere la fattispecie (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, vedi sopra “Quadro normativo”), nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all’ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della proposta in commento).

L’articolo 3 modifica il terzo comma dell’articolo 635 del codice penale, prevedendo per la fattispecie prevista dal medesimo comma (danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni.

L’articolo 4 infine modifica l’articolo 639 del codice penale: elevando “fino a euro 309” la multa comminabile ai sensi del primo comma; introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; prevedendo specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.