È omicidio stradale anche se il pedone investito ha attraversato col rosso

La Corte di Cassazione (sentenza n. 12336/2024) ha chiarito che in caso di omicidio colposo il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone (solo) quando per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, prima che di rispetto del codice della strada, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. Al contrario sussiste responsabilità del conducente...

