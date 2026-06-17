Edoardo Condò

Edoardo Condò e’ il nuovo salary partner dello Studio CT&P, la boutique di corporate e tax advisory milanese fondata da Carlo Ticozzi Valerio, Roberto Capone e Filippo Cova che conta oggi oltre 50 professionisti di cui 11 partner.

Edoardo Condò (foto) è entrato a far parte dello Studio nel 2022 dopo aver avuto precedentemente significativi percorsi professionali in primari studi di consulenza societaria e tributaria

In CT&P si occupa in particolare di materie fiscali e societarie, sia ordinarie che straordinarie, prestando consulenza nei confronti di importanti gruppi italiani ed esteri. Si occupa inoltre di fiscalità internazionale sia per società che per persone fisiche.

“Siamo felici del percorso e della crescita professionale di Edoardo in questi anni e la sua nomina testimonia il know how e la dedizione che ha portato nel nostro Studio, che sempre più guarda alla crescita interna dei giovani e delle professionalità” ha sottolineato Filippo Cova, Partner di CT&P.