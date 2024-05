Elisa Accornero, di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, nominata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Betonrossi S.p.A.

Elisa Accomero

L’Avv. Elisa Accornero, Salary Partner dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, è stata recentemente nominata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Betonrossi S.p.A.

Betonrossi è una delle aziende leader in Italia nella produzione di calcestruzzo preconfezionato. Con oltre 40 impianti situati nel Nord Italia, l’azienda è impegnata nella sostenibilità e nell’innovazione tecnologica per rispondere alle esigenze tecniche, economiche e logistiche del mercato.

L’Avv. Elisa Accornero svolge attività di consulenza in relazione agli aspetti applicativi del D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ricoprendo anche il ruolo di Presidente e Membro di diversi OdV di aziende operanti in diversi settori, tra cui quello sanitario, dei mercati finanziari, dell’energia e dell’industria pesante. Inoltre, si occupa di sistemi di corporate governance e compliance aziendale e di diritto penale del lavoro, con specifica attenzione ai temi inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.