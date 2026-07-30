Francesca Ravallese

Enilive, tramite la sua controllata Enilive Deutschland, e Prax hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di OIL! Tankstellen, società attiva nella vendita di prodotti e servizi per la mobilità in Germania, Danimarca, Austria e Svizzera.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

L’acquisizione consentirà a Enilive di ampliare la propria rete con circa 320 stazioni di servizio, rafforzando la propria presenza in importanti mercati ed espandendosi nel mercato danese. Attualmente Enilive conta circa 5.300 stazioni in Europa e continua a sviluppare la propria offerta per la mobilità con l’obiettivo di soddisfare le esigenze in costante evoluzione delle persone in movimento.

Jones Day ha assistito Enilive per tutti i profili dell’operazione con un team multidisciplinare e transnazionale composto da professionisti dei propri uffici europei. Il coordinamento del team è stato affidato a Markus Ledwina dell’ufficio di Francoforte, con il coinvolgimento, tra gli altri, di Francesca Ravallese per gli aspetti italiani, Sandra C. Kamper per gli aspetti corporate in Germania, Johannes Willheim per gli aspetti corporate in Austria, nonché di Jürgen Beninca e Mario Todino per le questioni di merger control e foreign direct investment (FDI).

Jones Day ha affiancato la Direzione Legale M&A di Eni, guidata da Federica Andreoni, con il supporto di Claudio Segna e Pietro Stella.

Schellenberg Wittmer ha assistito per gli aspetti dell’operazione disciplinati dal diritto svizzero, mentre Plesner, Kromann Reumert e Horten hanno prestato assistenza in relazione ai profili di diritto danese. Clifford Chance ha agito in qualità di Special Counsel per le questioni di diritto del lavoro.

Prax Limited è stata assistita da Simpson Thacher & Bartlett LLP e da Hengeler Mueller per gli aspetti M&A dell’operazione.