Escalation suicidi in carcere, Aiga chiede “tavolo” su riforma

Sono 20, dall’inizio dell’anno, i detenuti che si sono tolti la vita negli istituti penitenziari. Quasi un suicidio ogni due giorni. Numeri che denotano un problema sociale non più procrastinabile e in preoccupante e progressiva ascesa, ormai da anni. Il problema dei suicidi è chiaramente interconnesso con le macro questioni inerenti il costante aumento del sovraffollamento carcerario, le consistenti carenze organiche, nonché i deficit strutturali della gran parte delle nostre Carceri. È per tali ragioni, nella convinzione che sia necessaria una riforma strutturale dell’Ordinamento Penitenziario, che l’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha chiesto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, consapevole della Sua attenzione al tema carceri, l’istituzione di un tavolo tecnico finalizzato ad elaborare una riforma organica dell’attuale ordinamento penitenziario.

La recentissima sottoscrizione del Protocollo tra l’AIGA ed il CESP (Centro Europeo di Studi Penitenziari), contribuisce ad evidenziare la volontà della giovane avvocatura di voler essere parte attiva e propositiva nell’affrontare questa vera e propria emergenza sociale, condividendo ed ampliando l’insieme di esperienze e professionalità così da poter fornire al Ministero e all’Amministrazione Penitenziaria il miglior contributo possibile.