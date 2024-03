Esecuzione penale: spetta al giudice considerare la pena più grave inflitta in fase di cognizione

Questo, in sintesi, il principio di diritto e il passaggio argomentativo più importante della pronuncia delle Sezioni Unite che, in accoglimento del ricorso proposto, rigettano l’orientamento che individuava la pena più grave in quella determinata nella sua entità precedente alla riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato.

Massima

Processo penale - Esecuzione della pena - Continuazione - Violazione più grave - Pena più grave - Condanna all’esito del giudizio abbreviato - Pena risultante al netto della riduzione per il rito speciale. (Cpp, articolo 671; Disposizioni di attuazione al Cpp, articolo 187)Processo penale - Esecuzione della pena - Computo della continuazione - Articolo 671 Cpp - Fatti oggetto di più condanne - Pena base - Ergastolo - Applicabilità della pena di 30 anni derivante dalla riduzione per il rito. (Cpp, articoli 671; Disposizioni di attuazione del Cpp, articolo 187)



Ai sensi dell’articolo 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo di sentenza.

Ai sensi degli articoli 671 del codice di procedura penale e 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex articolo 442, comma 2, terzo periodo, del Cpp (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.