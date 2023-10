ESGnews lancia ESGmakers, la guida dei protagonisti della sostenibilità









In occasione del Salone della CSR di cui è media partner, ESGnews, piattaforma online leader nell’informazione sulla finanza sostenibile, lancia ESGmakers, una innovativa guida digitale, focalizzata sui protagonisti della sostenibilità.



La guida rappresenta un vero e proprio strumento operativo dove trovare nomi e contatti di tutti i principali attori della trasformazione sostenibile e al contempo vuole essere uno strumento formativo in quanto, grazie ad approfondimenti interattivi, racconta il ruolo e il contributo che aziende, consulenti, istituzioni, mondo della finanza e delle università svolgono nella transizione sostenibile, fornendo un dettaglio su quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono.



“La nostra mission è diffondere la cultura della sostenibilità per accrescere la consapevolezza e facilitare l’adozione di nuovi modelli di sviluppo più rispettosi dell’ambiente e delle persone” ha commentato Alessandra Frangi, Founder di ESGnews.



La guida ha suddiviso i protagonisti in otto categorie: aziende, banche e assicurazioni, consulenti, education, indici e agenzie di rating, regulator, istituzioni e piattaforme, risparmio gestito e studi legali. Nelle 64 pagine di ESGmakers si potranno trovare quali sono le aziende che stanno trasformando il proprio modello di business e come, quali le istituzioni in primo piano nella formazione della nuova regulation e gli studi legali in grado di orientare i clienti tra novità di governance, regolazione ambientale, ma anche temi sociali e greenwashing.



Ci saranno i link ai principali master universitari e non per chi intende acquisire un bagaglio di conoscenze nell’ambito ESG, ma soprattutto si aprirà una finestra su tutto il nuovo mondo della consulenza, dove sono sempre più i nuovi operatori specializzati in attività del tutto innovative come quelle sulla decarbonizzazione o il monitoraggio della catena di fornitura, ma anche gli advisor focalizzati sugli aspetti sociali della diversity e delle risorse umane. Saranno inoltre presenti le principali aziende di consulenza che stanno contribuendo a diffondere e consolidare le competenze nel campo dell’integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali e a definire le best practice in ambito di reporting, aprendo così la strada a quelle riforme normative, come la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sul bilancio integrato di sostenibilità, destinate a cambiare il modo di operare e di percepire una società.