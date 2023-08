Esonero contributi per la società madre non tassata nel suo paese di Renzo Amadio e Angelo Viti









Si applica l’esonero della ritenuta previsto della Direttiva “madre-figlia” anche se la società madre non è concretamente gravata da imposta sui redditi societari in base alle regole di tassazione dello Stato di residenza. Il requisito dell’assoggettamento ad imposta, che fa scattare il beneficio, deve essere infatti inteso come condizione di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando il concreto esercizio del potere impositivo dello Stato. A fornire questo interessante...