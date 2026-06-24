Giuseppe Rizzo

Treccani e Stamperia Artistica Nazionale hanno perfezionato l’acquisizione della storica casa editrice torinese Lattes, specializzata nella manualistica scolastica. A seguito dell’operazione Treccani e Stamperia Artistica Nazionale deterranno rispettivamente il 60% e il 40% del capitale della Lattes.

Eversheds Sutherland ha assistito Treccani con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Rizzo (in foto), che, insieme all’associate Francesca Arangino, ha seguito i profili di proprietà intellettuale, normativa editoriale e regolamentazione del settore scolastico. I profili corporate e M&A sono stati curati dal partner Francesco Arangio e dal senior associate Andrea Muccini.

Stamperia Artistica Nazionale è stata assistita dallo Studio Legale Polliotto con un team composto dagli avvocati Samuele Perassi e Fabrizio Mondello.

La famiglia Lattes è stata assistita dallo studio Legale BSR con un team composto dagli avvocati Gian Luigi Bergallo e Ludovica Vitelli.

Con questa acquisizione, Treccani rafforza la propria presenza nel mercato dei contenuti didattici e consolida il proprio posizionamento nel comparto scolastico.