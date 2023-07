EY SLT per il round di investimento di Primo Venture SGR in Muscope Cybersecurity

Luca Spagna









EY SLT ha agito in qualità di advisor di Primo Venture SGR S.p.A. che - tramite i fondi "Primo Digital" e "Primo Digital Parallel Italia" e affiancato da Klecha & Co. con il veicolo d'investimento Cyber K1 - ha completato un round di investimento da 800 mila euro nella startup innovativa Muscope Cybersecurity S.r.l..



La startup, guidata dal CEO Bruno Cordioli, è operativa nel settore della sicurezza informatica, sviluppando soluzioni avanzate per l'individuazione e la gestione di rischi informatici.



Lo studio legale e tributario di EY ha fornito assistenza legale a Primo Ventures SGR S.p.A. con un team composto da Renato Giallombardo, Partner Leader M&A e Private Equity, dal senior manager Luca Spagna (nella foto) e dalla senior Margherita Mercatali.



Muscope Cybersecurity S.r.l. è stata supportata da Francesco Trimboli dello studio di consulenza One Partner.