Fair Oriented Resilient Trustable Enterprise - Novità normative per le imprese e GDPR









L’Associazione ICT Dott.Com, con il Patrocinio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, presenta il Convegno dal titolo “ Fair Oriented Resilient Trustable Enterprise. Novità normative per le imprese e GDPR ”, che avrà luogo il 20 novembre a Torino, presso l’Energy Center del Politecnico di Torino, in Via Paolo Borsellino n. 38 int. 16.



L’associazione ICT Dott.Com , che festeggia i 20 anni della sua costituzione, promuove la trasformazione digitale e sostenibile dell’impresa “ FORTE ” ed antropocentrica, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel settore energetico attraverso le opportunità fornite dalla ricerca accademica, dalle innovazioni e dalla transizione energetica per lasciare un ambiente vivibile anche per le future generazioni.



I lavori inizieranno analizzando i rapporti tra l’Autorità Garante, le imprese ed i professionisti, anche considerando il modello etico dell’Intelligenza Artificiale in base al GDPR.



Si discuterà della compliance dei siti internet aziendali e della sicurezza nei dispositivi hardware a basso costo. Si affronterà il tema dei controlli a distanza dello smart working, esaminando alcune esperienze aziendali.



A proposito di GDPR, si parlerà del tavolo congiunto con gli Ordini Professionali e del trasferimento dei dati all’estero, come dell’obbligo PEC; della fattura elettronica e della conservazione dei documenti. Si dibatterà infine dell’impiego della tecnologia nel processo di selezione dell’impresa da assoggettare a verifica, delle novità tributarie e del report di sostenibilità per le imprese.



La partecipazione è gratuita nei limiti dei posti disponibili su prenotazione con le modalità indicate sul sito dell’Associazione . L’evento è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e degli Ingegneri di Torino al fine del riconoscimento dei relativi crediti.



I crediti formativi sono riconosciuti anche per i Dottori Commercialisti e gli Avvocati di fuori Torino. Possono partecipare anche i non iscritti ad albo professionale.

Per informazioni: info@ictdott.com – tel. 011/50.69.135



