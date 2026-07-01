La Corte d’Appello di Firenze (sezione III, sentenza 9 giugno 2026 n. 2204) si sofferma sulla corretta esegesi dell’art. 43 R.D. n. 267/1942 (L.F.), il quale dispone (tra l’altro) che, nelle controversie (anche in corso) relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, sta in giudizio il Curatore esprimendo, così, la traslazione sul piano processuale degli effetti sostanziali conseguenti all’apertura del fallimento (spossessamento e perdita del potere di disposizione).
Obbligo di concludere un contratto
Orbene, ...