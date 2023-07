False fatture, concorso dei membri del cda solo se hanno avuto conoscenza del reato di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









I membri del cda che non hanno sottoscritto la dichiarazione fraudolenta con false fatture, rispondono in concorso del reato con l’amministratore che l’ha firmata, solo se hanno avuto conoscenza dell’illecito e non si siano attivati per impedire l’indicazione dei falsi documenti o la sua presentazione. È questo, in sintesi, l’interessante principio che emerge dalla sentenza n.31017 della Corte di cassazione (sezione III penale) depositata il 18 luglio 2023.

La pronuncia concerne una casistica molto...