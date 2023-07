Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Rigetto delle reciproche richieste di assegno divorzile

2. Indipendenza dell'assegno di divorzio dalle statuizioni operanti nel regime di separazione

3 . Assegno divorzile ed evidente disparità delle condizioni economiche

4. Prova della simulazione di una vendita posta in essere dal...