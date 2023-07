Finanziamento di Unicredit per Acea Molise S.p.A.

Lo studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ha assistito Unicredit nell'ambito dell'operazione









Sergio Starace e Maurizio Delfino, dello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, hanno assistito UniCredit S.p.A. nel finanziamento concesso ad Acea Molise S.r.l., società facente parte del Gruppo Acea, affidataria della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Termini.

UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari europei e banca leader in Italia.Sergio Starace (foto) ha operato lato UniCredit S.p.A, con un team composto da Elisabetta Tafuro e Simona Nuccio, per gli aspetti legali, ed Ivan Comegna, per quelli legati al business.

Lato Acea Molise, Patrizia Manca e Marco Santoro hanno curato, rispettivamente, gli aspetti legali e finanziari dell'operazione.