Fisco: Cnf, finalmente verso un sistema efficiente e moderno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il CNF manifesta "condivisione" per il contenuto della legge delega per la riforma fiscale ed esprime "apprezzamento" per l'impegno del viceministro all'Economia Maurizio Leo nell'interlocuzione con l'avvocatura nei tavoli tecnici per la definizione dei decreti attuativi. "Dopo la riforma della giustizia tributaria, che ha sicuramente segnato una svolta, si potrà finalmente procedere alla definizione di un sistema fiscale efficiente e moderno, in una cornice di un nuovo rapporto tra fisco e contribuente", afferma il Cnf in una nota, ricordando che da tempo ha manifestato la necessità di una razionalizzazione del sistema tributario, caratterizzato da interventi disorganici e frammentari. L'auspicio del Consiglio Nazionale Forense e dell'avvocatura è che " il percorso di riforma possa compiersi nei decreti delegati, con la realizzazione di un rapporto informato a principi di lealtà e trasparenza tra fisco e contribuente, nel pieno rispetto dei principi di legalità, affiancato da una costante lotta all'elusione e all'evasione fiscale". "Il risultato finale - conclude il Cnf - ci si augura potrà costituire un ausilio per giungere ad una più efficiente organizzazione dell'attività degli avvocati, favorendo l'aggregazione professionale, in armonia con le novità fiscali che verranno introdotte, ridisegnando i modelli di associazione professionale con la tutela dei collaboratori ed estendendo alle professioni la possibilità di operare con il contratto di rete".