Freshfields assiste Phoenix Tower International nella sottoscrizione di un accordo strategico con Iliad in Italia Freshfields Bruckhaus Deringer (‘Freshfields’) ha assistito Phoenix Tower International (‘PTI’), uno dei principali operatori di infrastrutture wireless a livello mondiale, nella sottoscrizione di un accordo “Build-to-Suit” con Iliad Italia (‘Iliad’), uno degli operatori di reti mobili (MNO) in più rapida crescita in Italia.