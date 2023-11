Gattai, Minoli, Partners advisor di Iren nell’offerta vincolante per l’acquisizione di asset e partecipazioni di EGEA

Sebastiano Cassani









Gattai, Minoli, Partners ha assistito Iren nell’offerta vincolante presentata nell’ambito della procedura indetta per l’acquisizione di asset e partecipazioni di EGEA. In relazione alla propria offerta, Iren ha ricevuto comunicazione dal Consiglio di Gestione di EGEA che la stessa è stata ritenuta completa, soddisfacente e idonea alla valorizzazione e al rilancio degli asset aziendali ed è stata pertanto accettata, con il conseguente avvio di una trattativa in esclusiva fra le parti, in seno alla procedura negoziata di gestione della crisi del gruppo EGEA.



Il team di Gattai, Minoli, Partners è stato composto dal Partner Sebastiano Cassani (in foto) e dal Senior Associate Enrico Candotti per i profili societari, dal Partner Sergio Fulco e dal Counsel Matteo Mengoni per i profili restructuring, dal Counsel Nicola Martegani e dalla Senior Associate Clara Balboni per le attività di due diligence. La Counsel Micaela Tinti e l’Associate Elena Martignoni hanno seguito gli aspetti di diritto amministrativo.