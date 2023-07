Gattai, Minoli, Partners con Riba Mundo Tecnología S.A. nella prima IPO di una società spagnola su un mercato italiano

Edoardo Brillante









Lo studio legale Gattai, Minoli, Partners ha assistito come deal counsel Riba Mundo Tecnología S.A. nell'operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Riba Mundo Tecnología S.A. sarà la prima società spagnola quotata su un mercato italiano.



Riba Mundo Tecnología S.A. è una società tecnologica con sede a Valencia (Spagna), leader nel segmento B2B del settore dell'elettronica, che opera nell'acquisto e nella rivendita prevalentemente di prodotti elettronici di consumo. La società, costituita nel 2018 e attiva nel commercio B2B di elettronica di consumo su scala globale, distribuisce in più di 45 paesi, con un team di circa 70 dipendenti e una base di oltre 1.000 clienti internazionali. Nel 2022 i ricavi totali della società hanno superato i 329 milioni di Euro, registrando un CAGR 2019-2022 del +109%, e l'EBITDA si è attestato a 7,5 milioni di Euro, in crescita del 92% rispetto al 2021.



Il prezzo di offerta per azione è stato fissato in Euro 19,70, per una capitalizzazione di mercato attesa alla data di avvio delle negoziazioni di circa 40 milioni di Euro.



Lo studio legale Gattai, Minoli, Partners ha assistito come deal counsel Riba Mundo Tecnología S.A. e Banca Profilo S.p.A. (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist) con un team coordinato dal Counsel Edoardo Brillante.



KPMG Abogados, S.L.P. ha svolto il ruolo di legal advisor di Riba Mundo Tecnología, S.A. per gli aspetti di diritto spagnolo dell'operazione di ammissione alle negoziazioni, con un team multidisciplinare composto da Jaime de la Rosa (Director/Tax), Andrés Íñigo (Director/Corporate), Maitane de la Peña (Director/Capital Markets), Isabel Gutiérrez (Senior Associate/Capital Markets) e Giuseppe Maria Bertuglia (Associate/Capital Markets).