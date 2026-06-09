Valentina Canalini, Vanessa Sobrero

Eni Industrial Evolution S.p.A. (Gruppo Eni) e FIB S.p.A. (gruppo Seri Industrial) hanno recentemente raggiunto un’intesa per lo sviluppo congiunto di una filiera integrata nel settore delle batterie al litio ferro fosfato, in esecuzione dell’accordo quadro sottoscritto il 16 maggio scorso.

L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo di una piattaforma industriale integrata che comprende la produzione di celle e moduli batterie al litio ferro fosfato, l’assemblaggio di sistemi per...