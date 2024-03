Gender gap: in pistala trasparenza delle informazionisui livelli stipendiali

Si dettano princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.