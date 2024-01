Generali ha completato con successo il collocamento del suo sesto e settimo green bond. Cappelli RCCD e Clifford Chance gli studi in campo

Fiona Chung, Gioacchino Foti

Gli studi Cappelli RCCD e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Assicurazioni Generali, in qualità di emittente, e gli istituti bancari – Deutsche Bank, in qualità di ESG Structuring Coordinator e Global Coordinator, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo (B&D), ING, Mediobanca e Société Générale in qualità di Joint Bookrunner – nel collocamento di due nuove obbligazioni senior del valore, rispettivamente, di 500 milioni di euro, con scadenza gennaio 2029, e di 750 milioni, con scadenza gennaio 2034.

Entrambe le emissioni sono avvenute in formato “green”, nel contesto del programma EMTN di Generali, ai sensi del Green, Social & Sustainability Bond Framework.

Cappelli RCCD ha assistito Assicurazioni Generali in qualità di emittente con un team guidato dal partner Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung (in foto), dal junior associate Gabriele Romeo e dalla trainee solicitor Bianca Casini.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto) e Filippo Emanuele, e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e dalla trainee lawyer Greta Gavazzoni.