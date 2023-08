Gestione dei rifiuti "imprenditoriale" se l'abbandono non è occasionale e c'è un minimo di organizzazione di Giampaolo Piagnerelli

Al soggetto colto in flagrante a gettare frigoriferi nella discarica può essere riconosciuta una modalità di fare imprenditoriale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Al soggetto colto in flagrante a gettare frigoriferi nella discarica può essere riconosciuta una modalità di fare imprenditoriale. Ai fini di quest'ultima imputazione, infatti, è sufficiente commettere l'illecito in modo non occasionale e con un minimo di organizzazione. E' quanto chiarisce la Cassazione penale con la sentenza n.33410/23.

La...