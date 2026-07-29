Luca Valerio Silviani della Valle

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell’operazione di finanziamento tramite emissione di un prestito rappresentato da titoli di debito per un valore complessivo di 5 milioni, emesso da Kortimed in collocamento privato e assistito, per una quota del 50% dell’importo, dalla garanzia SACE “Rilievo Strategico”. Equita SIM S.p.A. ha ricoperto il ruolo di arranger e collocatore dell’operazione. I titoli di debito sono stati integralmente sottoscritti da Equita e, successivamente, interamente acquistati da Cassa Depositi e Prestiti.

Kortimed opera in un segmento specialistico della logistica integrata ad alto valore aggiunto, focalizzato nel trasporto intermodale di liquidi alimentari (olio, vino, latte, succhi di frutta e derivati) tramite gomma, mare e ferrovia. Con sede legale a Lastra a Signa (FI) e sede operativa presso l’Interporto Amerigo Vespucci di Livorno, la Società ha costruito una posizione di riferimento nel Mediterraneo, anche grazie alla presenza diretta in Spagna e alla storica partnership con il Gruppo Grimaldi, servendo oltre 27 Paesi tra Europa e Nord Africa.

GOP ha operato con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda per gli aspetti di capital markets e dal partner Eduardo Fiordiliso per i profili di diritto bancario. Il team capital markets è composto dal managing associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Christian Caprari, mentre per gli aspetti di diritto bancario hanno operato gli associate Giacomo Tassini e Riccardo Bellini.

BPER Banca S.p.A. ha agito in qualità di paying agent mentre GLAS Agency Services S.r.l. ha agito in qualità di calculation agent.

Per Cassa Depositi e Prestiti, il team legale interno è stato guidato dall’avvocato Antonio Tamburrano, responsabile Legale Imprese, Istituzioni Finanziarie, Export e Cooperazione Internazionale, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile Legale Imprese e Istituzioni Finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile Legale Imprese e Finanza Alternativa, con il supporto degli avvocati Pierluigi Ariete e Francesco Tarì.

I proventi del prestito saranno destinati a sostenere il piano industriale 2026–2028 di Kortimed, con particolare riferimento al programma di investimenti volto al rinnovo della flotta aziendale. I nuovi asset sono funzionali allo sviluppo del modello intermodale gomma–ferro–mare, che consente una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto al trasporto tradizionale su strada e a rafforzare la capacità competitiva e la crescita della Società in Europa e nei principali mercati del Mediterraneo, in coerenza con la propria strategia di sostenibilità ambientale.