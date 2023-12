Gianni & Origoni rafforza la practice

Claudia Colomba

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia l’ingresso di Claudia Colomba,professionista esperta in materia di diritto regolamentare finanziario, che si unisce in qualità di Counsel al dipartimento Mercati Finanziari.

Claudia proviene dal team Financial institutions dello studio internazionale Hogan Lovells, presso il quale ha maturato una solida esperienza di oltre 15 anni, assistendo istituzioni finanziarie internazionali con riferimento ai profili regolamentari connessi alla prestazione in Italia di servizi di investimento, bancari, assicurativi e di pagamento, nonché in materia di gestione collettiva del risparmio. Nel corso della sua attività, ha curato gli aspetti regolamentari di operazioni straordinarie ed ha fornito assistenza a banche, imprese di investimento, intermediari finanziari, imprese di assicurazione e asset manager, sotto il profilo organizzativo e in termini di regole di condotta. Ha, inoltre, assistito primari operatori del mercato in materia di attività di finanziamento, credito al consumo ed antiriciclaggio. Completa il suo profilo l’esperienza in ambito Fintech (ad esempio in materia di cryptoasset, DLT, invoice trading, crowdfunding) ed ESG.

Paolo Bordi ed Emanuele Grippo, Soci co-responsabili del dipartimento Mercati Finanziari di Gianni & Origoni, hanno commentato: “Siamo molto lieti dell’ingresso di Claudia, che si inserisce in un’ottica di rafforzamento delle linee di assistenza strategiche del dipartimento e di ampliamento dei servizi offerti ai clienti, anche a livello internazionale.”