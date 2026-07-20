Giliberti Triscornia e Associati accelera il proprio percorso di crescita con l’ingresso di Maura Magioncalda, tra i professionisti di riferimento nel banking e nel debt restructuring, alla guida di un team di undici professionisti.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nell’evoluzione della boutique milanese, che amplia la propria piattaforma Finance affiancando alle consolidate competenze in M&A e private equity un’offerta ancora più articolata nel banking e nel debt restructuring.

Magioncalda vanta una profonda esperienza maturata presso primari studi legali italiani e internazionali, dove ha assistito banche, fondi, investitori e società in relazione a un’ampia gamma di operazioni finanziarie complesse, sia domestiche che cross nonché nei processi di ristrutturazione del debito e in tutti i tipi di finanziamento alle imprese in difficoltà.

Alla guida del team in Giliberti Triscornia, Magioncalda lavorerà insieme alle socie Alessandra De Cantellis, specializzata in debt restructuring, Consuelo Citterio, esperta in finanziamenti bancari e private debt e, tra gli altri, Michele Parlangeli (Senior Counsel), Giuseppe Smerlo ed Enrico Morolli (Counsel). Il gruppo sarà integrato nell’area Finance dello studio e opererà in sinergia con i professionisti già presenti e con il socio Federico Fisher, attivo sia nel leveraged finance che nell’ambito dei crediti non performing.

L’operazione consente a Giliberti Triscornia di sviluppare ulteriormente una piattaforma dedicata al debito, integrandola con le aree che storicamente caratterizzano lo studio – in particolare private equity, contenzioso e ristrutturazioni – e rafforzando la capacità di assistere i clienti lungo l’intero ciclo delle operazioni di investimento, finanziamento e gestione delle situazioni complesse.

«La scelta di lavorare con Maura Magioncalda e il suo team è coerente con la nostra strategia di crescita selettiva», commenta Alessandro Triscornia, Socio fondatore dello studio Gilberti Triscornia. «Non puntiamo a diventare uno studio full service, ma a consolidare le aree in cui vogliamo essere leader. Il banking e il debt restructuring rappresentano un asse di sviluppo chiaro e questo percorso ne accelera il posizionamento».