Gitti and Partners al fianco di Unigrains nell’investimento in Sinfo One S.p.A.

Sinfo One S.p.A. è uno dei principali produttori italiani di soluzioni ERP e sistemi IT innovativi, con una rinomata esperienza nel settore agroalimentare. Gestita dalla famiglia Pomi, l'azienda è cresciuta costantemente nel corso degli anni, affermandosi come uno dei principali e affidabili attori di settore in Italia e all'estero. Gitti and Partners, con un team composto dal managing partner Vincenzo Giannantonio, dalla senior associate Giulia Fossati Zunino (in foto), dall'associate Anastasia Cichetti per gli aspetti di M&A e dalla partner Elisa Mapelli per gli aspetti di labour, ha assistito Unigrains Italia S.p.A. e Unigrains Developpement S.A., società di gestione del fondo comune d'investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Agroalimentare Italiano I", nell'investimento effettuato in Sinfo One S.p.A.

Sinfo One S.p.A. è uno dei principali produttori italiani di soluzioni ERP e sistemi IT innovativi, con una rinomata esperienza nel settore agroalimentare. Gestita dalla famiglia Pomi, l’azienda è cresciuta costantemente nel corso degli anni, affermandosi come uno dei principali e affidabili attori di settore in Italia e all’estero.

La famiglia Pomi è stata assistita dall’avvocato Amedeo Gatti, partner dello Studio Gatti & Associati, mentre gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Carlo Maria Canali; PwC Business Services S.r.l. ha agito quale financial advisor, con un team composto dal partner Pier Paolo Ferrando e dal manager Stefano Angelinis.