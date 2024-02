Gitti and Partners per parking group s.r.l. per l’ottenimento della convenzione accessiva dal comune di Vimodron

Laura Sommaruga

Parking Group S.r.l., società appartenente ad un gruppo che opera anche nell’automazione e nella manutenzione dei parcheggi, anche al servizio di grandi strutture aperte al pubblico, ha concluso una annosa vicenda amministrativa coinvolgente il Comune di Vimodrone.

A seguito di un lungo procedimento amministrativo, si è giunti alla stipula della Convenzione accessiva alla concessione di bene pubblico fra la società Parking Group S.r.l. e il Comune di Vimodrone ponendo così fine al contenzioso instauratosi fra le parti.

Grazie alla convenzione stipulata Parking Group potrà gestire il parcheggio in Via Martesana fino al 2040. Gitti and Partners ha assistito la società Parking Group S.r.l. con il partner Laura Sommaruga (in foto) ed il senior associate Federico Ianeselli.