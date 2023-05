Giudice fiscale professionale verso il primo maxi concorso di Ivan Cimmarusti

Il Mef lavora al bando in pubblicazione non oltre la fine dell’estate. L’ipotesi di ampliare il numero dei posti disponibili: da 68 a 200









Il ministero dell’Economia lavora al bando per il primo concorso per «giudice professionale tributario», figura introdotta con la legge di riforma 130 del 2022. Chiuso il «dossier Cpgt» - con le polemiche legate alla composizione dell’organo di autogoverno - l’esecutivo ora punta ad accelerare le procedure di selezione del nuovo corpo giudicante, la vera spina dorsale della giurisdizione riformata che a regime dovrà essere composta da 576 togati – 448 per il primo grado e 128 per il secondo – che...