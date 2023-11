Gli studi coinvolti nell’aumento di capitale di Carel Industries

Giovanni Filippo Pezzulo, Enrico Giordano e Marta Fusco









Chiomenti ha assistito Carel Industries, società italiana leader a livello mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l’umidificazione e il raffrescamento adiabatico, quotata nel segmento Euronext STAR Milan, nell’aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di €200 milioni. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in €16,00 per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Carel rivenienti dall’aumento di capitale.



Chiomenti ha agito con un team coordinato da Luca Fossati, Manfredi Vianini Tolomei e Giovanni Filippo Pezzulo, e composto da Emiliano De Luise e Cristina Vecchi.



Clifford Chance ha assistito Carel Industries per i profili di diritto internazionale, con un team multidisciplinare e cross border coordinato dal Senior of Counsel Enrico Giordano e dal partner Filippo Emanuele, che ha seguito i profili U.K. Law, il partner George Hacket e la counsel Laura Scaglioni hanno seguito i profili U.S. Law, coadiuvati dalla senior associate Minerva Vanni, dall’associate Alessia Aiello e dai trainee lawyer Edoardo Coletti e Federica Incoronato.



Linklaters ha assistito Mediobanca e Goldman Sachs in qualità di underwriters con un team composto dal partner Ugo Orsini, dalla counsel Cheri De Luca, dalla managing associate Marta Fusco, dagli associate Daniele Casà e Maria Stella Cassano e dalla trainee Alessia Intonti.