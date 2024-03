Gli studi legali si specializzano anche grazie ai «lateral hire»

I primi mesi dell’anno sono stati segnati da importanti lateral hire sia per gli studi legali coinvolti sia per il numero di avvocati in gioco. Movimenti questi che vedono un’intero dipartimento o una squadra di avvocati esperti spostarsi da uno studio a un altro, che una volta iniziati rischiano di generarne altri nel resto del 2024 in una reazione a catena.

Hogan Lovells ha annunciato l’ingresso di 30 persone tra esperti in Finance e M&A, trainee e staff provenienti dallo studio internazionale...