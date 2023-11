Gli studi nella quotazione di SBE – Varvit su Euronext Growth Milan

Giovanni Filippo Pezzulo, Francesca Leverone e Matteo Pozzi









Chiomenti ha assistito SBE – Varvit S.p.A., società attiva nel settore della produzione, distribuzione e commercializzazione di componenti di fissaggio, nel percorso culminato nell’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.



L’operazione è stata realizzata mediante il collocamento, presso investitori qualificati in UE, UK e investitori istituzionali, di 3 milioni di azioni poste in vendita da Vescovini Group in qualità di azionista venditore. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie della società oggetto dell’offerta è stato definito in 8,33 euro ciascuna con una valorizzazione complessiva pari a 975 milioni di euro.



Nel processo di quotazione, Equita SIM S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milan Branch ha agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita SIM S.p.A. ha agito, inoltre, in qualità di Euronext Growth Advisor e specialista, mentre Lazard è l’advisor finanziario della Società. KPMG S.p.A. è la società di revisione.



Chiomenti ha assistito SBE-Varvit e l’azionista venditore Vescovini Group con un team coordinato da Luca Fossati, Manfredi Vianini Tolomei e Giovanni Filippo Pezzulo, e composto da Gaia Maivè Beffi e Cristina Vecchi.



Linklaters ha assistito i joint global coordinator con un team guidato dal partner Ugo Orsini, affiancato dai managing associate Francesco Eugenio Pasello e Matteo Pozzi e dalla trainee Alessia Intonti.



Pedersoli Studio Legale ha assistito ECD Uno S.r.l. - veicolo di investimento (c.d. special purpose vehicle) assistito da Equita Capital SGR S.p.A. - quale cornerstone investor nella predetta operazione, con un team composto da Andrea Faoro e da Francesca Leverone.